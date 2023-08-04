Пятница, 4 августа, 2023
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В Архангельской области не могут найти управу на банду агрессивных подростков

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Жители поселка Савинский Плесецкого округа пытаются найти управу на банду агрессивных подростков, сообщило агентство РИА Новости.

По словам сельчан, злоумышленники мучают животных, избивают сверстников и отбирают у прохожих деньги. Во главе компании хулиганов стоит 15-летний «предводитель».

На проблему обратили внимание столичные следователи после скандального видео, которое появилось в конце июля. На кадрах видно, как два подростка насильно открывают пасть коту, а их товарищ льет туда водку. Вскоре местные жители написали заявление в полицию.

Один из участников ролика угрожал женщине, которая получила видео и забила тревогу, но она отказалась удалить пост.

По инциденту с котом проводят доследственную проверку. По результатам могут возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Пока же в поселке планируют создать народную дружину.

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