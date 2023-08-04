В Архангельской области не могут найти управу на банду агрессивных подростков

Жители поселка Савинский Плесецкого округа пытаются найти управу на банду агрессивных подростков, сообщило агентство РИА Новости.

По словам сельчан, злоумышленники мучают животных, избивают сверстников и отбирают у прохожих деньги. Во главе компании хулиганов стоит 15-летний «предводитель».

На проблему обратили внимание столичные следователи после скандального видео, которое появилось в конце июля. На кадрах видно, как два подростка насильно открывают пасть коту, а их товарищ льет туда водку. Вскоре местные жители написали заявление в полицию.

Один из участников ролика угрожал женщине, которая получила видео и забила тревогу, но она отказалась удалить пост.

По инциденту с котом проводят доследственную проверку. По результатам могут возбудить уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Пока же в поселке планируют создать народную дружину.