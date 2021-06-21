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В Архангельске при проведении работ на котельной погиб рабочий

Никита Брыкин
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Утром в пятницу, 18 июня, в Архангельске погиб мужчина при проведении работ на котельной, пишет портал «Правда Севера».

Сообщается, что рабочие монтировали водоотводы на здании котельной в Исакогорском округе областного центра. В какой-то момент на манипуляторном кране оторвалась монтажная корзина.

В итоге 57-летний мужчина скончался на месте. Его 33-летний коллега получил тяжелые травмы и попал в больницу.

Возбуждено уголовное дело за нарушение требований охраны труда. Еще одно дело завели против ИП, который предоставил спецтехнику.

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