В Архангельске начали сдавать билеты на концерт Галкина из-за его позиции по Украине

В социальных сетях некоторые жители Архангельска написали, что не пойдут на концерт артиста Максима Галкина, пишут Невские Новости.

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Сообщается, что выступление юмориста намечено на середину марта. Однако горожане начали сдавать билеты. Причиной этому стало высказывание Галкина, который раскритиковал военную спецоперацию России на Украине.

«Я не иду на концерт Галкина! Не ожидала от него такого лицемерия! Вот уж точно комик! Думает, что подобными высказываниями остановит войну?» – задалась вопросом одна из пользовательниц.

Вскоре эту запись начали распространять другие сочувствующие высказанной позиции жители областного центра. Некоторые предположили, что у Галкина «платное мнение».