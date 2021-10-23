В Амурской области водитель грузовика столкнулся с товарным поездом

В Приамурье водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути и столкнулся с товарным поездом. Мужчина погиб, локомотив и 14 вагонов сошли с рельсов, сообщают в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, инцидент случился в Свободненском районе на регулируемом железнодорожном переезде у станции Ледяная. Водитель грузовика выехал на пути на красный сигнал светофора. Машинист поезда задействовал экстренное торможение, однако расстояние было слишком маленьким.

В результате происшествия водитель грузового автомобиля погиб. Машинист и локомотивная бригада получили травмы, их доставили в больницу.

Уточняется, что сейчас на месте трагедии развёрнут оперативный штаб. К нему движутся 2 аварийно-восстановительных поезда и группа МЧС.