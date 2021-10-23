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Суббота, 23 октября, 2021
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В Амурской области водитель грузовика столкнулся с товарным поездом

Александр Ильин
Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

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В Приамурье водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути и столкнулся с товарным поездом. Мужчина погиб, локомотив и 14 вагонов сошли с рельсов, сообщают в ГУ МЧС России по региону. 

По данным ведомства, инцидент случился в Свободненском районе на регулируемом железнодорожном переезде у станции Ледяная. Водитель грузовика выехал на пути на красный сигнал светофора. Машинист поезда задействовал экстренное торможение, однако расстояние было слишком маленьким. 

В результате происшествия водитель грузового автомобиля погиб. Машинист и локомотивная бригада получили травмы, их доставили в больницу. 

Уточняется, что сейчас на месте трагедии развёрнут оперативный штаб. К нему движутся 2 аварийно-восстановительных поезда и группа МЧС. 

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