В Алтайском крае уголовник объяснил сожжение полицейского местью за пытки

- Advertisement -

Подозреваемый в убийстве 39-летнего участкового Владислава Неудахина в Алтайском крае признался в расправе, пишет Лайф со ссылкой на источник.

Ранее судимый за убийство 57-летний житель поселка Гоньба отметил, что с детства ненавидел полицейских. По его словам, стражи порядка неоднократно его унижали.

В частности утверждается, что погибший и его напарник вывозили мужчину в поле и пытали в воспитательных целях. Так, полицейские якобы надевали на голову жертвы полиэтиленовый пакет и били.

По предварительной версии, уголовник решил отомстить правоохранителю после того, как тот напомнил ему об экзекуции. В итоге злоумышленник взял из дома самодельное ружье, застрелил участкового и сжег служебную машину вместе с телом. У него остались жена и трое детей.

Известно, что Неудахин собирался вручить своему убийце повестку, поскольку он вовремя не явился на следственные действия.