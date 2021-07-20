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Вторник, 20 июля, 2021
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В Алтайском крае уголовник объяснил сожжение полицейского местью за пытки

Никита Брыкин
В Алтайском крае уголовник объяснил сожжение полицейского местью за пытки
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Подозреваемый в убийстве 39-летнего участкового Владислава Неудахина в Алтайском крае признался в расправе, пишет Лайф со ссылкой на источник.

Ранее судимый за убийство 57-летний житель поселка Гоньба отметил, что с детства ненавидел полицейских. По его словам, стражи порядка неоднократно его унижали.

В частности утверждается, что погибший и его напарник вывозили мужчину в поле и пытали в воспитательных целях. Так, полицейские якобы надевали на голову жертвы полиэтиленовый пакет и били.

По предварительной версии, уголовник решил отомстить правоохранителю после того, как тот напомнил ему об экзекуции. В итоге злоумышленник взял из дома самодельное ружье, застрелил участкового и сжег служебную машину вместе с телом. У него остались жена и трое детей.

Известно, что Неудахин собирался вручить своему убийце повестку, поскольку он вовремя не явился на следственные действия.

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