В Александро-Невском районе произошло массовое ДТП с КамАЗом

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В четверг, 5 августа, в Александро-Невском районе произошло массовое ДТП. В аварии участвовали две иномарки и КамАЗ. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Происшествие случилось около 11:00 возле местной больницы. Грузовик с песком ехал по главной дороге. В это время Ford поворачивал с главной на второстепенную. Водитель легковушки не убедился в безопасности маневра, не пропустил КамАЗ и столкнулся с ним на перекрестке.

От удара иномарка продолжила движение по инерции и врезалась в стоявший Lexus.

— В аварии никто не пострадал. Все три автомобиля получили механические повреждения, — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводят проверку.