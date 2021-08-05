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Четверг, 5 августа, 2021
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В Александро-Невском районе произошло массовое ДТП с КамАЗом

Елена Лобанова
В Александро-Невском районе произошло массовое ДТП с КамАЗом
Фото ИД "Пресса"
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В четверг, 5 августа, в Александро-Невском районе произошло массовое ДТП. В аварии участвовали две иномарки и КамАЗ. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Происшествие случилось около 11:00 возле местной больницы. Грузовик с песком ехал по главной дороге. В это время Ford поворачивал с главной на второстепенную. Водитель легковушки не убедился в безопасности маневра, не пропустил КамАЗ и столкнулся с ним на перекрестке.

От удара иномарка продолжила движение по инерции и врезалась в стоявший Lexus.

— В аварии никто не пострадал. Все три автомобиля получили механические повреждения, — говорится в сообщении.

По факту ДТП проводят проверку.

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