В Александро-Невском районе произошло массовое ДТП с КамАЗом

В четверг, 5 августа, в Александро-Невском районе произошло массовое ДТП. В аварии участвовали две иномарки и КамАЗ. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Происшествие случилось около 11:00 возле местной больницы. Грузовик с песком ехал по главной дороге. В это время Ford поворачивал с главной на второстепенную. Водитель легковушки не убедился в безопасности маневра, не пропустил КамАЗ и столкнулся с ним на перекрестке.
От удара иномарка продолжила движение по инерции и врезалась в стоявший Lexus.
По факту ДТП проводят проверку.