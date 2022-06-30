В Александро-Невском районе похоронили погибшего во время ВОВ лейтенанта

В Александро-Невском районе состоялась торжественная церемония погребения останков рязанца, погибшего в годы Великой Отечественной войны, лейтенанта Михаила Алексеевича Ефанова. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Останки воина в июне этого года обнаружили члены поискового отряда «За Родину» недалеко от населённого пункта Коробы Ельнинского района Смоленской области. Благодаря найденному медальону поисковики установили личность солдата.

Уроженец Рязанской области Михаил Ефанов погиб в сентябре 1941 года. Сегодня его похоронили на родине под оружейный салют.