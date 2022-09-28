В Александро-Невском районе остановили пьяного водителя

Дорожные инспекторы в посёлке Александро–Невский остановили 23-летнего нетрезвого водителя. Подробности сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области.

Сотрудники экипажа ДПС ГИБДД остановили для проверки в Александро-Невском возле дома 18 по улице Невского автомобиль ВАЗ. В ходе общения инспекторы заметили характерные признаки алкогольного опьянения у водителя.

Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения выявило у мужчины 1,099 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Полицейские отстранили нарушителя от управления авто и составили административный протокол. Санкция статьи предусматривает штраф в 30 тысяч рублей и лишили его права управления ТС на срок от полутора до двух лет.

За повторное управление в состоянии опьянения либо повторный отказ от освидетельствования гражданину грозит уже уголовное наказание. Сумма штрафа составит 200-300 тысяч рублей. Также применяются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2 лет.

Также пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управления сроком 3 года.