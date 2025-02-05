В аэропорту Кольцово отменили рейсы на курорты в Турцию и Египет

В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово отменили два рейса в Турцию и Египет, обратило внимание агентство Ura.ru, изучив онлайн-табло авиагавани.

Самолеты должны были вылететь 6 февраля.

Речь идет о рейсе Екатеринбург — Анталья. Планировалось, что борт Airbus-321Neo авиакомпании Southwind Airlines вылетит в 02:05 и приземлиться в курортном городе в пять утра по местному времени.

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Второй отмененный рейс следовал по маршруту Екатеринбург — Шарм-эль-Шейх и был запланирован на 03:50 с прибытием в 06:10 по местному времени. Пассажиры должны были лететь на самолете Airbus-321 авиакомпании AlMasria.

Причина случившегося уточняется.