В Адыгее родители обливали кипятком и тушили окурки об дочь

Возбуждено уголовное дело в отношении жителей Адыгеи, который измывались над дочерью, говорится в телеграм-канале «Плохие новости».

По его данным, девочка некоторое время находилась в детском доме-интернате. Недавно мать забрала ее оттуда.

При этом женщина стала применять физическую силу против дочери: бить ее шнуром от телефона, выливать кипяток и тушить об жертву окурки. Отец девочки взял на себя всю вину, а женщина не проходит даже как соучастница.

Сейчас следователи проверяют причастность матери к побоям.