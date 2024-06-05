Среда, 5 июня, 2024

В Адыгее родители обливали кипятком и тушили окурки об дочь

Автор: powder

Опубликовано

Возбуждено уголовное дело в отношении жителей Адыгеи, который измывались над дочерью, говорится в телеграм-канале «Плохие новости».

По его данным, девочка некоторое время находилась в детском доме-интернате. Недавно мать забрала ее оттуда.

При этом женщина стала применять физическую силу против дочери: бить ее шнуром от телефона, выливать кипяток и тушить об жертву окурки. Отец девочки взял на себя всю вину, а женщина не проходит даже как соучастница.

Сейчас следователи проверяют причастность матери к побоям.

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