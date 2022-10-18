В администрации Рязани рассказали о помощи семьям мобилизованных

В понедельник, 17 октября, в администрации Рязани состоялось еженедельное совещание, которое провела Елена Сорокина. На повестке дня стоял вопрос оказания помощи семья мобилизованных рязанцев.

Сорокина отметила, что за каждой семьёй закреплены кураторы из числа сотрудников администрации, определены меры поддержки. Семьям мобилизованных в Рязани предоставляется первоочередное право на предоставление мест в детских садах и школах, бесплатное льготное питание детям в школах.

Кроме того, граждан освободили от платежа за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях. Мобилизованным по необходимости будет оказана помощь в регистрации актов ЗАГС. Психологи готовы оказать необходимую помощь.

Также на заседании обсудили ход осеннего месячника по благоустройству города. В субботу, 22 октября, состоится очередной общегородской субботник. Кроме того, во всех районах города проводится санитарная очистка.

По поручению главы администрации Дирекция благоустройства города усилит работу по уборке остановочных комплексов, а также по текущей работе по замене вышедших из строя светильников и восстановлению освещения после аварийных ситуаций и порывов кабеля. Эти темы не раз поднимались в обращениях жителей.

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