В администрации Рязани рассказали, где школьники могут поработать этим летом

На время летних каникул на базе рязанских школ работают трудовые отряды. К работе уже приступили 114 школьников из учреждений №8, 21, 49, 57, 64 и 76, а в июле к ним присоединяться учащиеся школы №32. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Мероприятия проходят в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Рязани» и ежегодно осуществляются во время летнего периода в образовательных учреждениях. Подростки от 14 до 18 лет трудоустраиваются на время летних каникул в школы, где работают по договору с Центром занятости населения Рязанской области.

Во время прохождения подобной практики ребята получают трудовые навыки, помогают с благоустройством школьной территории, проводят мелкий ремонт. Подобная практика помогает школьникам, которые находятся в трудной жизненной ситуации, а также приучает к самостоятельности и ответственности.