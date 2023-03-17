Пятница, 17 марта, 2023
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В администрации Рязани поздравили работников сферы бытового обслуживания и ЖКХ

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17 марта в администрации Рязани прошел торжественный прием, приуроченный ко Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Со словами поздравлений к присутствующим обратились председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и и.о. заместителя главы администрации города Олег Федин.

«От вашего профессионализма, качества предоставляемых вами услуг, зависит настроение людей, благополучие и условия их жизни. Желаю всем плодотворной работы на благо родного города, новых профессиональных достижений, крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и счастья!» – отметил Олег Федин.

За многолетний и добросовестный труд, ответственное отношение к должностным обязанностям работников наградили Почетными грамотами, Благодарностями и цветами от Рязанской городской Думы и администрации города.

Еще одним подарком для собравшихся стал концерт солистов МБУК «МКЦ города Рязани».

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