В администрации Рязани поздравили работников сферы бытового обслуживания и ЖКХ

17 марта в администрации Рязани прошел торжественный прием, приуроченный ко Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Со словами поздравлений к присутствующим обратились председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и и.о. заместителя главы администрации города Олег Федин.

«От вашего профессионализма, качества предоставляемых вами услуг, зависит настроение людей, благополучие и условия их жизни. Желаю всем плодотворной работы на благо родного города, новых профессиональных достижений, крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и счастья!» – отметил Олег Федин.

За многолетний и добросовестный труд, ответственное отношение к должностным обязанностям работников наградили Почетными грамотами, Благодарностями и цветами от Рязанской городской Думы и администрации города.

Еще одним подарком для собравшихся стал концерт солистов МБУК «МКЦ города Рязани».