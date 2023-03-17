В администрации Рязани поздравили работников сферы бытового обслуживания и ЖКХ

17 марта в администрации Рязани прошел торжественный прием, приуроченный ко Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Со словами поздравлений к присутствующим обратились председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и и.о. заместителя главы администрации города Олег Федин.
За многолетний и добросовестный труд, ответственное отношение к должностным обязанностям работников наградили Почетными грамотами, Благодарностями и цветами от Рязанской городской Думы и администрации города.
Еще одним подарком для собравшихся стал концерт солистов МБУК «МКЦ города Рязани».
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