Вторник, 29 августа, 2023
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В администрации Рязани обсудили укрепление финансовой дисциплины

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Фото: сайт администрации

29 августа в администрации Рязани прошло очередное заседание межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины юридических и физических лиц по поступающим в бюджет города платежам.

В состав комиссии вошли первый заместитель главы муниципального образования Лариса Максимова, начальник финансово-казначейского управления администрации Светлана Финогенова, а также руководители структурных подразделений администрации, сотрудники областной налоговой службы и силовых ведомств региона.

По данным финансово-казначейского управления, была проведена работа с 825 юридическими и физическими лицами, из которых 431 являются должниками. Общая сумма их задолженности – 42 959,9 тысяч рублей. Полностью или частично погасили задолженность только 156 должников.

Также проводилась работа с организациями, которые платят зарплату ниже среднего уровня, и с организациями, не представившими или представившими «нулевой» расчет по форме 6-НДФЛ.

На заседание пришли 16 должников. 5 из них погасили задолженность перед бюджетом на 1508,3 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации.

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