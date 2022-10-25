В администрации Рязани обсудили ремонт дорог, модернизацию освещения, зимнюю уборку

24 октября состоялось очередное заседание рабочей группы по дорожному хозяйству и улично-дорожной сети города Рязани. Заседание провел председатель группы, заместитель главы администрации Михаил Ромодин. В ходе встречи участники подробно рассмотрели ряд вопросов, в том числе ранее предложенных в повестку депутатами и представителями общественности.

Подробно были рассмотрены итоги ремонта дорожного полотна «картами», промежуточные результаты ремонта дорог в рамках реализации 2-летних контрактов. Отдельно остановились на текущей ситуации, связанной с работой подрядчика в пос. Элеватор и ул. 4-я Линия. По этим объектам были предъявлены существенные замечания к качеству работ. В отношении дороги по ул. 4-я Линия ДБГ была дана неудовлетворительная оценка результатов устранения замечаний. Также были обозначены замечания по укреплению обочины щебнем на дороге по ул. 3-и Бутырки, проблемы водоотвода и регулирования высотного положения крышек колодцев на ул. Скоморошинской, а также некоторым другим дорожным объектам.

Депутат Елена Волкова отметила хорошее качество работ по ул. Военных Автомобилистов. По словам представителя «Рязаньавтодор», срок завершения работ — конец октября. При этом, начиная с 10 сентября, к подрядчику ежедневно предъявляются штрафные санкции за несоблюдение срока исполнения контракта.

Также на заседании представители блока городского хозяйства рассказали о подготовке к зимней уборке. Благодаря областной поддержке заключен контракт на приобретение 35 единиц техники.

Вопрос с уличным освещением также вызвал обсуждение на рабочей группе. Продолжается работа по замене светильников в рамках 2-летнего контракта. Всего будет заменено около 15 тысяч светильников по всему городу. Подробная информация о результатах с еженедельным обновлением (по средам) отображается на интерактивной карте. Также специалисты дали пояснения по обращениям жителей, связанным с неработающими фонарями, мерах и сроках реагирования. В целом, тема модернизации уличного освещения участниками совещания была оценена как одна из важнейших инфраструктурных изменений к лучшему.

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