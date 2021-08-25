В Абакане пьяный подросток перевернулся на угнанной Toyota Land Cruiser

Во вторник, 24 августа, пьяный подросток на Toyota Land Cruiser врезался в бордюр и перевернулся. После выяснилось, что иномарку 17-летний юноша угнал с частной стоянки.

По предварительной информации, подросток угнал иномарку с частной стоянки, на которой работал сторожем. Парень решил покататься по городу на Toyota Land Cruiser, однако его неуверенное вождение заметили очевидцы. Они сообщили об этом в полицию.

На вызов выехали сотрудники ГИБДД, которые начали преследовать молодого человека и требовать остановиться. Подросток, пытаясь уйти от погони, зацепил левую обочину, выехал на встречную полосу и врезался в бордюр. От удара автомобиль перевернулся.

— Молодой человек не был пристегнут, поэтому отлетел в багажник, откуда его достали полицейские. С переломом ключицы и ушибом легких его госпитализировали, — говорится в сообщении.

По внешним признакам юноша был в состоянии алкогольного опьянения. В больнице подросток также прошел медосвидетельствование.

Как сообщается Instagram-аккаунте ГИБДД по Абакану, подростка поставлен на учет в подразделение по делам несовершеннолетних. Проводится проверка по факту произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.