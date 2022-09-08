В 81-ю годовщину начала блокады Ленинграда возложили цветы на Скорбященском мемориале в Рязани

8 сентября на Скорбященском мемориале в Рязани прошёл митинг и возложение цветов в память о жителях блокадного Ленинграда и защитниках города на Неве.

Как сообщает сайт областного правительства, в траурной акции приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители центральных исполнительных органов власти региона, региональной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда», руководства Рязани, военнослужащие и школьники.

Памятное мероприятие началось с шествия к памятнику павшим воинам, взрослым и детям блокадного Ленинграда. После минуты молчания прозвучал гимн РФ и залпы оружейного салюта.

Напомним, блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня. Город был полностью освобожден 27 января 1944 года. Во время Великой Отечественной войны Рязанская область стала регионом, куда эвакуировали жителей осаждённого города и бойцов, получивших ранения на Ленинградском фронте. За Ленинград сражались 20 тысяч рязанцев, из которых 12 тысяч героически погибли. Для почти 3 тысяч эвакуированных жителей Ленинграда Рязань стала второй родиной.