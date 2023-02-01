В 2023 году Рослесинфорг увеличит работы в лесах в 10 раз по сравнению с прошлым годом

Объём работ бригад в лесах в этом году увеличится в 10 раз. Это связано с новыми правилами, – пишет «Российская газета», ссылаясь на Рослесинфорг.

Специалистам предстоит за год обойти и пересчитать леса на площади, сопоставимой с территорией Новой Зеландии.

Замдиректора Рослесинфорга Людмила Коновалова отметила, что теперь объёмы лесоучётных работ приближаются к целевому уровню.

Людмила Коновалова: «В этом году их площадь составит почти 25 млн гектаров: 17 млн в рамках государственного задания и 8 млн гектаров в рамках нового инструмента софинансирования работ по лесоустройству. Именно за его счёт удалось скорректировать план на этот год и увеличить объёмы работ по таксации лесных насаждений»

Лесоустроительная инструкция вступает в действие 1 марта. Предусмотрен новый способ выполнения учёта лесов – рациональное сочетание работы непосредственно в лесу и интерактивный анализ космических снимков для определения характеристик насаждений. Это позволит значительно ускорить темпы работ и снизить издержки.

Работы по лесоустройству включают таксацию, установление категории леса и особо защитных участков, проектирование лесничеств и хозяйственных мероприятий.

Работы ведут в 3 этапа – подготовительный, затем полевые работы и камеральная обработка полученных в лесу данных. Эксперты изучают особенности древостоев, определяют состав, возраст, происхождение, запас, товарность лесных насаждений и назначают мероприятия по сохранению лесов в каждом лесничестве.