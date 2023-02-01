В 2023 году Рослесинфорг увеличит работы в лесах в 10 раз по сравнению с прошлым годом

Объём работ бригад в лесах в этом году увеличится в 10 раз. Это связано с новыми правилами, – пишет «Российская газета», ссылаясь на Рослесинфорг.
Специалистам предстоит за год обойти и пересчитать леса на площади, сопоставимой с территорией Новой Зеландии.
Замдиректора Рослесинфорга Людмила Коновалова отметила, что теперь объёмы лесоучётных работ приближаются к целевому уровню.
Лесоустроительная инструкция вступает в действие 1 марта. Предусмотрен новый способ выполнения учёта лесов – рациональное сочетание работы непосредственно в лесу и интерактивный анализ космических снимков для определения характеристик насаждений. Это позволит значительно ускорить темпы работ и снизить издержки.
Работы по лесоустройству включают таксацию, установление категории леса и особо защитных участков, проектирование лесничеств и хозяйственных мероприятий.
Работы ведут в 3 этапа – подготовительный, затем полевые работы и камеральная обработка полученных в лесу данных. Эксперты изучают особенности древостоев, определяют состав, возраст, происхождение, запас, товарность лесных насаждений и назначают мероприятия по сохранению лесов в каждом лесничестве.
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