За годы своего существования Рязанские городские распределительные электрические сети стали большим, современным, технологически сложным и надежно управляемым предприятием.
В 2023 году исполняется 90 лет с момента создания Рязанских электросетей. Это событие имеет огромное значение для города, ведь именно тогда была заложена важная основа для его дальнейшего развития и благоустройства. Исполняющий обязанности руководителя МУП РГРЭС Марк Мороз обратился к рязанцам в связи с празднованием юбилея предприятия: