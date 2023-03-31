В 2023 году исполняется 90 лет с момента создания Рязанских электросетей

«С того времени, когда было положено начало современной системе электрических сетей, наш город изменился кардинально. Возведены большие микрорайоны, начали работать крупные энергоемкие предприятия, по улицам города протянулись троллейбусные линии.

Электричество прочно вошло в быт и жизнь рязанцев, и в самые непростые времена электроэнергетики никогда не подводили граждан, надёжно работая над обеспечением города электричеством и ежедневно внося свой вклад в благополучие и процветание родного города.

За прошедшие годы МУП РГРЭС прошло путь от небольшой артели до современного предприятия, успешно выполняющего задачу обеспечения электроэнергией полумиллионного города, стоящего на страже экономического роста и благополучия жителей.

В этот день хочется пожелать электроэнергетикам Рязани, ежедневно работающим на благо родного города, крепкого здоровья и больших успехов. Пусть вашу жизнь всегда озаряют свет и тепло родных людей».