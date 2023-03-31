spot_img
Пятница, 31 марта, 2023
7info

В 2023 году исполняется 90 лет с момента создания Рязанских электросетей

На главнуюНовости Рязани

За годы своего существования Рязанские городские распределительные электрические сети стали большим, современным, технологически сложным и надежно управляемым предприятием.

В 2023 году исполняется 90 лет с момента создания Рязанских электросетей. Это событие имеет огромное значение для города, ведь именно тогда была заложена важная основа для его дальнейшего развития и благоустройства. Исполняющий обязанности руководителя МУП РГРЭС Марк Мороз обратился к рязанцам в связи с празднованием юбилея предприятия:

«С того времени, когда было положено начало современной системе электрических сетей, наш город изменился кардинально. Возведены большие микрорайоны, начали работать крупные энергоемкие предприятия, по улицам города протянулись троллейбусные линии.
Электричество прочно вошло в быт и жизнь рязанцев, и в самые непростые времена электроэнергетики никогда не подводили граждан, надёжно работая над обеспечением города электричеством и ежедневно внося свой вклад в благополучие и процветание родного города.
За прошедшие годы МУП РГРЭС прошло путь от небольшой артели до современного предприятия, успешно выполняющего задачу обеспечения электроэнергией полумиллионного города, стоящего на страже экономического роста и благополучия жителей.
В этот день хочется пожелать электроэнергетикам Рязани, ежедневно работающим на благо родного города, крепкого здоровья и больших успехов. Пусть вашу жизнь всегда озаряют свет и тепло родных людей».

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации