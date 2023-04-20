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Четверг, 20 апреля, 2023
Татьяна Проводина

В 2022 году Рязанская область приняла больше 930 тысяч туристов

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Image by Freepik

В прошлом году Рязанская область вошла в топ-5 самых посещаемых регионов ЦФО (без учёта Москвы и Подмосковья) — число туристов превысило 930 тысяч. Таковы данные Рязаньстата.

При этом есть потенциал для роста: Рязань включена в проект «Большое золотое кольцо», а города Золотого кольца России пользуются всё большей популярностью.

Тем временем в Банке России проанализировали, как туризм способствует развитию экономики. Туризм стал одной из отраслей экономики, отражённых в новом выпуске доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России». Он основан на опросе предприятий, мнениях экспертов и данных статистики.

Активизация внутреннего туризма стимулировала турпоток в регионы ЦФО и поддержала отрасль общественного питания. В марте и начале апреля оживилась потребительская активность. Это увеличило оборот индустрии гостеприимства и способствовало созданию новых и реконструкции действующих туристических объектов.

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