В 2022 году организации Рязанской области выплатили больше 22 млн рублей задержанной зарплаты сотрудникам

Во вторник, 7 февраля, на заседании коллегии прокуратуры Рязанской области подвели итоги работы ведомства в прошлом году и обсудили задачи на 2023 год. Участниками мероприятия стали глава региона Павел Малков, председатель областного парламента Аркадий Фомин и представители силовых ведомств Рязанской области.

И.о. руководителя прокуратуры Никита Зубко рассказал, что особое внимание уделили обеспечению законности в экономической и социальной сферах с акцентом на защиту трудовых прав граждан. В результате проверок организации выплатили сотрудникам задержанную зарплату в сумме свыше 22 млн рублей.

Всего надзорное ведомство выявило 31 600 нарушений, направило в суды более 4 тысяч исков и заявлений и внесло больше 9,5 тысяч представлений, — сообщил Никита Зубко.

И.о. руководителя ведомства подчеркнул, что в 2023 году работа по приоритетным направлениям прокурорского надзора продолжится. Усилия направят на укрепление законности и правопорядка, повышение эффективности противодействия различным видам нарушений.