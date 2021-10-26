В 2021 году рязанским рабочим не выплатили более 12 млн рублей

За 9 месяцев 2021 года по уголовным делам по фактам невыплаты заработной платы рязанцам причинён ущерб на сумму 12 млн 355 тысяч рублей. Об этом сообщает СК России по региону.

Так, среди недобросовестных работодателей оказалось Кадомское РАЙПО и ООО «Пронские карьеры». В отношении руководства были возбуждены уголовные дела.

В ходе предварительного следствия подозреваемые полностью погасили задолженность по заработной плате перед работниками предприятия на сумму более 1 млн 200 тысяч рублей, а также выплатили им компенсацию за просрочку. Уголовные дела в отношении них прекращены.

Всего за 9 месяцев 2021 года в производстве следователей региона находилось 15 уголовных дел, связанных с невыплатой заработной платы. Уточняется, что работодатели возместили работникам 12 млн. 330 тысяч рублей.