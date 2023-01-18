Уведомления Госуслуг и оплата штрафов ГИБДД теперь доступны ВКонтакте

Получать сообщения о назначенных выплатах и пенсиях, ходе исполнительного производства или назначенных штрафах ГИБДД теперь можно через социальную сеть ВКонтакте и VK Мессенджер. Оповещения будут приходить с Госуслуг. Об этом сообщило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Ещё одно нововведение: штрафы ГИБДД можно оплатить прямо из социальной сети и без комиссии благодаря системе быстрых платежей. Платёжная информация загрузится автоматически.
Изучить само постановление о штрафе и посмотреть фото нарушения можно в личном кабинете Госуслуг.
Как настроить оповещения:
- В профиле Госуслуг зайти в раздел «Связанные аккаунты». Учётная запись на портале должна быть подтверждённой
- Напротив значка ВКонтакте нажать «Подключить» или отсканировать код. Система автоматически перенаправит вас на страницу соцсети
- Разрешить ВКонтакте отправлять уведомления от официальной страницы Госуслуг
- Подтверждение о подключении придет push-уведомлением от Госуслуг или от официального сообщества Госуслуг ВКонтакте
Проверить подключение можно в разделе «Связанные аккаунты» Госуслуг — в нём отобразится аккаунт соцсети, который вы подключили. Здесь же эти оповещения можно отключить.
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