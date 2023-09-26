Утверждён герб Сасовского муниципального округа Рязанской области

Депутаты утвердили герб Сасовского муниципального округа Рязанской области, сообщает страница Думы ВКонтакте.

Сасовский муниципальный округ образован путём объединения города Сасово и Сасовского района. Официальная символика утверждена 25 сентября.

Новый герб и флаг разработал заслуженный художник РФ, член Всероссийского геральдического общества Михаил Шелковенко.

На заседании Думы депутаты также работали на Уставом муниципального образования. По словам исполняющей обязанности главы местной администрации Евгении Рубцовой, публичные слушания по этому вопросу пройдут 11 октября в зале заседаний городской администрации.