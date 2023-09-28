Утверждена новая структура Рязанской городской Думы

В четверг, 28 сентября, состоялось первое заседание Рязанской городской Думы нового созыва.

Депутаты избрали председателем Думы, главой муниципального образования Татьяну Панфилову.

Первым заместителем Панфиловой назначен Антон Астафьев, заместителем стала представитель Комитета семей воинов Отечества Анна Иванова.

В структуре городской Думы будет 6 комитетов:

— по вопросам местного самоуправления, общественной безопасности, регламенту и депутатской этике;

— по бюджету и налоговой политике;

— по экономическому развитию и муниципальной собственности;

— по социальным вопросам;

— по градостроительной деятельности и землепользованию;

— по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры.

Во время заседания к депутатам обратился губернатор Рязанской области Павел Малков. Он отметил, что состав представительного органа обновился на 50%.

— Меньше популизма, больше реальных дел. У нас серьёзные планы по развитию города Рязани, — подчеркнул глава региона.