Серия взрывов прогремела по всей территории Украины утром 31 декабря, глава николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости о последствиях атаки.

В четыре утра прилетело на юго-восточную окраину Киева.

«По косвенным данным (оцепление СБУ, иностранные скорые) прилет или по какому-то из штабов, или по натовским военным», — заявил Лебедев.

Кроме того, под удар попали:

завод в Павлограде, где собирают ракеты и обучают бойцов ВСУ использовать западную технику;

десяток единиц техники и группа украинских военных в городе Шостка Сумской области;

военная база в Сумской области, где проходит перегруппировка ВСУ.

Наконец, серия ударов пришлась по железнодорожному депо под Кременчугом, где, предположительно, собирают беспилотники.