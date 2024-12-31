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Специальная военная операция

Утром по Украине нанесен массированный ракетный удар: что известно

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Серия взрывов прогремела по всей территории Украины утром 31 декабря, глава николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости о последствиях атаки.

В четыре утра прилетело на юго-восточную окраину Киева.

«По косвенным данным (оцепление СБУ, иностранные скорые) прилет или по какому-то из штабов, или по натовским военным», — заявил Лебедев.

Кроме того, под удар попали:

  • завод в Павлограде, где собирают ракеты и обучают бойцов ВСУ использовать западную технику;
  • десяток единиц техники и группа украинских военных в городе Шостка Сумской области;
  • военная база в Сумской области, где проходит перегруппировка ВСУ.

Наконец, серия ударов пришлась по железнодорожному депо под Кременчугом, где, предположительно, собирают беспилотники.

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