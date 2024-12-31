Утром по Украине нанесен массированный ракетный удар: что известно

Серия взрывов прогремела по всей территории Украины утром 31 декабря, глава николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости о последствиях атаки.
В четыре утра прилетело на юго-восточную окраину Киева.
Кроме того, под удар попали:
- завод в Павлограде, где собирают ракеты и обучают бойцов ВСУ использовать западную технику;
- десяток единиц техники и группа украинских военных в городе Шостка Сумской области;
- военная база в Сумской области, где проходит перегруппировка ВСУ.
Наконец, серия ударов пришлась по железнодорожному депо под Кременчугом, где, предположительно, собирают беспилотники.