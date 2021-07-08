Устроившим страшную расправу над мужчиной, принятым за педофила, смягчили статью

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В Верхней Пышме завершается расследование уголовное дела в отношении трех человек, которые подозреваются в жестоком убийстве Дмитрия Чикваркина, пишет КП.

Расправу над бывшим участковым учинили в конце лета прошлого года. По горячим следам задержали Валерию Дунаеву, Сергея Чабина и Михаила Иванова.

Они напали на жертву после «шутки» маленьких девочек. Дети утверждали, что мужчина «трогал их ниже пояса». Уже потом одни из них призналась, что придумала небылицу, чтобы мама поскорее забрала ее домой.

Выяснилось, что Чикваркин привез девочек в СНТ «Жасмин» по просьбе своей знакомой, чтобы передать их родственнице, пока родители выпивали. Одной из них была дочка Дунаевой.

Источник утверждает, что в ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу. Из-за переквалификации статьи с убийства с особой жестокостью на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью обвиняемым больше не грозит пожизненный срок.