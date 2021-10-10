Устроившие гей-оргию пермские школьники оказались родственниками

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков в эфире радиостанции «Говорит Москва» подтвердил информацию о половом акте на территории лицея в городе Лысьва.

Ранее сообщалось, что мальчики от 8 до 12 лет устроили оргию, сняли ее видео и выложили в Сеть. Сам ролик уже удален.

«Проверки следственным управлением СК РФ по Пермскому краю продолжаются», – отметил Миков.

По предварительным данным, которыми поделился собеседник, дети находятся в родственных отношениях. При этом в соитии участвовали мальчики из благополучных семей.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав также проверит деятельность учебного заведения.