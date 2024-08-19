Успение Пресвятой Богородицы 28 августа: самые строгие запреты праздника

28 августа православные христиане отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы. Этот день связан с окончанием земного пути Девы Марии и вознесением её духа на небеса. Он считается одним из важнейших в череде православных праздников и памятных дат. Часто праздник называют Богородичной Пасхой, а предваряет его строгий Успенский пост.

В народе относились к этому празднику с особым почтением. У наших предков было много традиций и запретов, связанных с этим днём. А по успенским приметам они пытались предсказывать погоду и свою судьбу на ближайшее время.

Традиции и запреты Успения Пресвятой Богородицы

28 августа обязательно нужно посетить службу в храме. В этот день принято молиться за здоровье и очищение душ всех членов семьи. Если не получается сходить в церковь, почитать молитву можно дома.

Праздник Успения отмечают достаточно широко. Во-первых, он связан с окончанием постных дней. Во-вторых, с этой датой наши предки связывали окончание полевых работ. Традиционно на торжество Успения собирались всей деревней за столами, готовили много угощений из овощей и муки нового урожая, лакомились грибами и ягодами.

На Успение обязательно нужно помочь нуждающимся, больным и нищим. Сама Богоматерь была милосердной. Её милосердие должно распространятся на всех.

Период после Успения считался удачным для сватовства. Заканчивалась жатва, наступали холода, а, значит, можно уделить время делам сердечным. Считалось, что за тех, кто женится в сентябре и октябре, будет с небес присматривать сама Богородица.

На Успение нельзя много работать. Посвятите этот день встречам с друзьями и душевным посиделкам.

Наши предки верили, что роса на траве – это слёзы земли по ушедшей на небеса Деве Марии. Поэтому топтать ногами её ни в коем случае нельзя.

Не стоит сегодня выяснят отношения с близкими. Обсуждение конфликтных ситуаций отложите на потом.

Народные приметы 28 августа

Если в небе радуга появилась, осень будет тёплой и длинной;

Если на Успение стоит тепло, бабье лето будет коротким;

Если много паутины – зимой будет много снега;

Гром и молнии сулят наступление холодов;

Запах цветов витает в воздухе – к затяжным дождям.