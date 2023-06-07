В Рязанской области скончался известный прозаик Пётр Дикусар

На 68-м году жизни скоропостижно скончался известный прозаик, член Союза писателей России с 2012 года, ветеран вооружённых сил, подполковник запаса Пётр Андреевич Дикусар. Об этом сообщили в Рязанском отделении Союза писателей России. Некролог опубликован 7 июня в газете «Рязанские ведомости».

Дикусар — уроженец Приднестровья, родился в 1955 году в селе Подойма. Выпускник Сызранского авиаучилища, в котором готовили вертолётчиков. После окончания вуза служил в нём 10 лет.

Дважды участвовал в боевых действиях, служил в Афганистане, миротворцем в Таджикистане, Приднестровье.

После служил в Рязани, готовил вертолётчиков.