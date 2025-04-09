«Ущербный ад»: украинца возмутило решение снести доску Достоевскому в Вильнюсе

Украинский блогер Анатолий Шарий раскритиковал в телеграм-канале решение властей Вильнюсе снести мемориальную доску Федору Достоевскому и другим российским деятелям.
В столице Литвы назвали эту меру «десоветизацией общественных пространств».
Блогер уточнил, что пока местные власти продвигают подобные инициативы, город приходит в упадок.
По его словам, главный памятник города, помимо мусорных баков — монумент Яйцу, возле которого собираются местные бомжи и алкоголики.
Блогера также возмутило незнание литовцами факта, что Достоевский — не советский писатель.