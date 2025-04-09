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«Ущербный ад»: украинца возмутило решение снести доску Достоевскому в Вильнюсе

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Украинский блогер Анатолий Шарий раскритиковал в телеграм-канале решение властей Вильнюсе снести мемориальную доску Федору Достоевскому и другим российским деятелям.

В столице Литвы назвали эту меру «десоветизацией общественных пространств».

Блогер уточнил, что пока местные власти продвигают подобные инициативы, город приходит в упадок.

«В Вильнюсе стоит на три метра свернуть с проспекта Гедеминоса, а это главный проспект столицы, и вы уткнетесь просто в настоящий ущербный ад. Но они сносят доску Федору Достоевскому», — отметил Шарий.

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По его словам, главный памятник города, помимо мусорных баков — монумент Яйцу, возле которого собираются местные бомжи и алкоголики.

Блогера также возмутило незнание литовцами факта, что Достоевский — не советский писатель.

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