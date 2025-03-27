Ушел из жизни доцент РГАТУ Владимир Липин

Ушел из жизни доцент кафедры технических систем в АПК Рязанского агротехнологического университета Владимир Липин. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Владимиру Липину было 68 лет. Он родился 27 марта 1957 года в селе Липяги Пензенской области в семье крестьян. В 1985 году окончил Приморский сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-механик».

Трудовой путь Владимир Липин начал в 1976 году в должности механика совхоза. С 1976 по 1978 гг. проходил военную службу в Советской Армии. После службы устроился на должность мастера производственного обучения кафедры сельскохозяйственных машин Приморского сельскохозяйственного института. Через 4 года после окончания института поступил в очную аспирантуру МИИСП имени В.П. Горячкина. В 1993 году, успешно окончив аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук.

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С 1 сентября 2008 г. Липин работал на кафедре технических систем в АПК Рязанского агротехнологического университета в должности доцента.

«Владимир Дмитриевич известен как высококвалифицированный специалист, имеющий более 150 научных и методических печатных работ, более 60 авторских свидетельств и патентов на изобретения, полезные модели и промышленный образец. Его научные труды признаны отечественной наукой и практикой, имеют большое научно-производственное значение для агропромышленного комплекса Российской Федерации. Является автором заявки на товарный знак, правообладатель которого — университет», — пишет пресс-служба университета.

Труд педагога и воспитателя в области высшего инженерного образования высоко оценен руководством университета, Правительством РФ и Рязанской области, региональным министерством сельского хозяйства и продовольствия.

Владимир Липин имеет почетное звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации», Памятный знак Губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской».

«Ушел из жизни отзывчивый человек, с добрым сердцем и открытой душой, хороший организатор, мудрый педагог. Светлая память о Владимире Дмитриевиче останется в сердцах многочисленных выпускников и сотрудников университета», — отметили коллеги Владимира Липина.

Гражданская панихида состоится 28 марта 2025 года в 14 часов в городе Луховицы.