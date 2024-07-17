Усадьбу Владимира фон дер Лауница в Сасовском округе ждет реконструкция

Усадьбу Владимира фон дер Лауница в селе Каргашино Сасовского округа будут реконструировать. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Это стало возможным благодаря пилотному проекту по восстановлению объектов культурного наследия, в который вошла Рязанская область. В этом году за счёт средств округа и региона в усадьбе расчистят заросли, сделают дорожки и навигацию.

Усадьба была построена на рубеже XIX и XX в.в. Она состоит из девяти построек, большая часть из которых относится к объектам культурного наследия регионального значения. Одного долгие годы усадьба была заброшенной.

Отмечается, что уже спроектированы инженерные коммуникации. Есть надежда, что усадьбе фон дер Лауница вскоре вернут былое величие.