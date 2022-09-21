Усадьба фон Дервиза приглашает поучаствовать в квесте «Истории живая нить»

В Усадьбе фон Дервиза в рабочем посёлке Старожилово 2 октября состоится квест в реальности «Истории живая нить». Подробности появились в группе Подслушано губернатором Рязани ВКонтакте.

Вначале группа получит приветственное письмо с заданием, затем ей предстоит увлекательное путешествие.

Чтобы разгадать тайны Усадьбы фон Дервиза, команде предстоит пройти 8 этапов и проявить смекалку.

Кроме выполнения заданий гости познакомятся с историей усадебного комплекса, изучат старинные здания XIX века и погуляют по тайным дворам.

На фоне исторических построек — водонапорной башни, конного завода, фамильной церкви, кузницы — получатся интересные фотографии.

А самым внимательным откроются секреты, хранимые жилым домом с флюгером.

Один из этапов квеста — экскурсия в музей Конного завода и посещение конюшни. Гостей познакомят с русской верховой породой. Можно пообщаться с лошадьми и покормить их морковью.

На берегу реки Истья запланирован пикник — можно полюбоваться природой, наслаждаясь ароматным травяным чаем.

В конце путешествия участники получат именную медаль «Знаток усадьбы». Также всех ждёт вкуснейший обед — кухня русских дворян.

Мероприятие займёт 6 часов.

По вопросам участия звоните по телефону 8 (910) 563-53-95.

Возрастное ограничение 6+