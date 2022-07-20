Уроженца Владимирской области задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.

Подозреваемого задержали, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

Ранее судимый за убийство мужчина 1991 года рождения совершил преступления против половой неприкосновенности 17-летней девушки.

Инцидент произошёл 17 июля в рабочем посёлке Тума Клепиковского района, затем мужчина скрылся. Об этом сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

Касимовский МСО возбудил уголовное дело. Следователи установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался безработный житель Владимирской области.

По делу назначены экспертизы, а также проводятся следственные действия по сбору и закреплению доказательств.