Татьяна Проводина

Уроженца Владимирской области задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней

Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Уроженца Владимирской области задержали по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.

Подозреваемого задержали, сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

Ранее судимый за убийство мужчина 1991 года рождения совершил преступления против половой неприкосновенности 17-летней девушки.

Инцидент произошёл 17 июля в рабочем посёлке Тума Клепиковского района, затем мужчина скрылся. Об этом сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

Касимовский МСО возбудил уголовное дело. Следователи установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался безработный житель Владимирской области.

По делу назначены экспертизы, а также проводятся следственные действия по сбору и закреплению доказательств.

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