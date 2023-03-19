Уровень воды в Оке в черте Рязани поднялся за сутки на 52 сантиметра

В Главном управлении МЧС по Рязанской области привели данные на 17 часов 19 марта по прохождению весеннего половодья.

По данным Рязанского гидрометцентра, в регионе остаются подтопленными 16 низководных мостов. Также подтоплен один участок дороги – вблизи населённого пункта Серебрянь Михайловского района.

Уровень воды в Оке в городе Рязани поднялся на 52 сантиметра и составляет 122 сантиметра выше нулевой отметки гидрологического поста Рязани.

Уровень воды в Оке в районе села Старая Рязань повысился на 33 сантиметра и составляет 290 сантиметров выше нулевой отметки.

В районе Касимова уровень воды в Оке повысился на 25 сантиметров и составляет 185 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

Вода в реке Мокша в Кадоме поднялась на 39 сантиметров и составляет 304 сантиметра выше нулевой отметки.

Уровень воды в Ранове у села Троица поднялся на 3 сантиметра и составляет 789 сантиметров выше нулевой отметки.

Тем временем у города Скопина уровень воды в Верде понизился на 19 сантиметров и составляет 252 сантиметра выше нулевой отметки.

В населённом пункте Быково уровень воды в Проне снизился на 29 сантиметра и составляет 547 сантиметров выше нулевой отметки.