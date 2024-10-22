Вторник, 22 октября, 2024
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Уролог из Уфы рассказал о симптомах дефицита тестостерона у мужчин и его последствиях

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Алексей Самохин
Изображение от freepik

Тестостерон — это главный мужской гормон, который отвечает за развитие вторичных половых признаков (таких как рост волос на лице и теле, формирование мускулатуры) и влияет на репродуктивные функции. Помимо этого, тестостерон играет важную роль в обмене веществ и поддержании плотности костной ткани. Врач-уролог, андролог и хирург из Уфы, Ильнур Аглиуллин, в интервью UfaTime.ru рассказал о ключевых признаках дефицита тестостерона.

«С возрастом уровень тестостерона у мужчин снижается на 1–2% в год. Иногда этот процесс происходит слишком быстро. В таких случаях у мужчины могут развиться остеопороз, алопеция (облысение), ожирение по женскому типу. Также снижается либидо, появляются проблемы с эрекцией, вплоть до импотенции».

Основные симптомы недостатка тестостерона включают:

— дряблость кожи;

— выпадение волос;

— гинекомастию — увеличение грудных желез;

— ожирение по женскому типу;

— слабость мышц;

— остеопороз — повышенную хрупкость костей и склонность к переломам;

— снижение либидо;

— проблемы с эрекцией;

— уменьшение объема эякулята (спермы, выделяемой при оргазме);

— резкие перепады настроения.

По словам уролога, дефицит тестостерона может также отражаться на поведении мужчины. Основные поведенческие признаки гормональных нарушений:

— повышенная эмоциональность, сентиментальность и частые перепады настроения;

— нарушения сна;

— депрессии, склонность к плаксивости, капризности, суицидальные мысли;

— трудности с концентрацией и вниманием.

«При появлении таких симптомов необходимо обратиться к врачу-андрологу. Он назначит необходимые анализы, проведет обследование и подберет подходящее лечение», — добавляет Ильнур Аглиуллин.

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