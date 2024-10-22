Уролог из Уфы рассказал о симптомах дефицита тестостерона у мужчин и его последствиях

Тестостерон — это главный мужской гормон, который отвечает за развитие вторичных половых признаков (таких как рост волос на лице и теле, формирование мускулатуры) и влияет на репродуктивные функции. Помимо этого, тестостерон играет важную роль в обмене веществ и поддержании плотности костной ткани. Врач-уролог, андролог и хирург из Уфы, Ильнур Аглиуллин, в интервью UfaTime.ru рассказал о ключевых признаках дефицита тестостерона.
Основные симптомы недостатка тестостерона включают:
— дряблость кожи;
— выпадение волос;
— гинекомастию — увеличение грудных желез;
— ожирение по женскому типу;
— слабость мышц;
— остеопороз — повышенную хрупкость костей и склонность к переломам;
— снижение либидо;
— проблемы с эрекцией;
— уменьшение объема эякулята (спермы, выделяемой при оргазме);
— резкие перепады настроения.
По словам уролога, дефицит тестостерона может также отражаться на поведении мужчины. Основные поведенческие признаки гормональных нарушений:
— повышенная эмоциональность, сентиментальность и частые перепады настроения;
— нарушения сна;
— депрессии, склонность к плаксивости, капризности, суицидальные мысли;
— трудности с концентрацией и вниманием.