Уролог из Уфы рассказал о симптомах дефицита тестостерона у мужчин и его последствиях

Тестостерон — это главный мужской гормон, который отвечает за развитие вторичных половых признаков (таких как рост волос на лице и теле, формирование мускулатуры) и влияет на репродуктивные функции. Помимо этого, тестостерон играет важную роль в обмене веществ и поддержании плотности костной ткани. Врач-уролог, андролог и хирург из Уфы, Ильнур Аглиуллин, в интервью UfaTime.ru рассказал о ключевых признаках дефицита тестостерона.

«С возрастом уровень тестостерона у мужчин снижается на 1–2% в год. Иногда этот процесс происходит слишком быстро. В таких случаях у мужчины могут развиться остеопороз, алопеция (облысение), ожирение по женскому типу. Также снижается либидо, появляются проблемы с эрекцией, вплоть до импотенции».

Основные симптомы недостатка тестостерона включают:

— дряблость кожи;

— выпадение волос;

— гинекомастию — увеличение грудных желез;

— ожирение по женскому типу;

— слабость мышц;

— остеопороз — повышенную хрупкость костей и склонность к переломам;

— снижение либидо;

— проблемы с эрекцией;

— уменьшение объема эякулята (спермы, выделяемой при оргазме);

— резкие перепады настроения.

По словам уролога, дефицит тестостерона может также отражаться на поведении мужчины. Основные поведенческие признаки гормональных нарушений:

— повышенная эмоциональность, сентиментальность и частые перепады настроения;

— нарушения сна;

— депрессии, склонность к плаксивости, капризности, суицидальные мысли;

— трудности с концентрацией и вниманием.