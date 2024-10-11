Пятница, 11 октября, 2024

Урок безопасности провели железнодорожники для рязанских школьников

Автор: Кристина Аманн

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Железнодорожники совместно с работниками транспортной полиции провели профилактическое мероприятие в школе №35 города Рязани. Учебное заведение было выбрано не случайно: один из учеников недавно, нарушив правила поведения на железной дороге, получил травму.

Школьникам напомнили о важности соблюдения правил безопасности, уделив особое внимание профилактике правонарушений. В мероприятии участвовали около 70 учеников старших классов. В конце встречи им раздали тематические брошюры и памятки.

Московская железная дорога обращает внимание родителей и педагогов на необходимость постоянно напоминать детям правила безопасного поведения на железной дороге. Убедительно просим не оставлять детей без присмотра на железнодорожной инфраструктуре.

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