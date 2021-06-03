Урбанисты решили объединить Кострому, Ярославль и Иваново

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Граничащие между собой Иваново, Кострому и Ярославль, федеральные урбанисты предложили объединить в синергетический треугольник.

Такая идея пришлась не по душе горожанам. Жители Ярославля разразились отрицательными комментариями по этому поводу.

По их мнению, такая мера не даст ничего, кроме ещё большего ухудшения положения горожан. В городах нет крупных предприятий, между ними нет адекватной транспортной логистики, объединение повлечёт за собой огромные финансовые затраты, а не коммерческую прибыль, — пишет Глас.ру