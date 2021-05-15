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Уральского депутата и его сына задержали по подозрению в убийстве

Елена Лобанова
Фото с проекта "Избиратель. Депутат"
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На Урале задержали 62-летнего депутата и его сына по подозрению в убийстве. При этом преступление было совершено 18 лет назад. Об этом сообщает «Комсомольская правда«. 

Правоохранители задержали депутата «Единой России» из города Артемовский Геннадия Виноградова и его 40-летнего сына Романа. Следователи считают, что родственники убили человека в 2003 году. В СИЗО они проведут два месяца. 

В органах подчеркнули, что с момента совершения преступления велось расследование дела. 

В пресс-службе партии «Единой России» рассказали, что на время ареста членство Геннадия Виноградова будет приостановлено. 

— Если в суде докажут вину депутата, из партии его исключат. Если же доказательств не найдется, его полностью восстановят в должности без вопросов, — заявили в пресс-службе.

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