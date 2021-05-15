Уральского депутата и его сына задержали по подозрению в убийстве

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На Урале задержали 62-летнего депутата и его сына по подозрению в убийстве. При этом преступление было совершено 18 лет назад. Об этом сообщает «Комсомольская правда«.

Правоохранители задержали депутата «Единой России» из города Артемовский Геннадия Виноградова и его 40-летнего сына Романа. Следователи считают, что родственники убили человека в 2003 году. В СИЗО они проведут два месяца.

В органах подчеркнули, что с момента совершения преступления велось расследование дела.

В пресс-службе партии «Единой России» рассказали, что на время ареста членство Геннадия Виноградова будет приостановлено.