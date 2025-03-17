Уралец, расстрелявший школьников, отправится на СВО

Житель Красноуральска Вячеслав Кожевников, расстрелявший школьников, подписал контракт с Минобороны и скоро отправится на СВО, пишет E1.RU.

В ноябре 62-летний мужчина ранил дробью из охотничьего ружья двух подростков. До этого они несколько лет изводили мужчину: бросали щебень и камни во двор, дразнили собаку.

Кожевников несколько раз обращался в полицию, но ему отказывали в возбуждении дела на хулиганов.

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После того, как мужчина устроил стрельбу, его арестовали, ему грозило до 20 лет лишения свободы.

Кожевников не был судим и работал на заводе.