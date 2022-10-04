Уралец, который толкнул молодую маму под машину, избежал наказания

Первоуральский районный суд освободил виновника гибели молодой мамы на трассе «Екатеринбург — Пермь» за истечением сроков давности, пишет E1.RU.

В 2015 году Михаил Дихтярь на глазах у свидетелей дождался приближавшегося автомобиля и толкнул свою 30-летнюю знакомую Светлану Мамину в грудь под машину. По словам очевидцев, до этого мужчина принял солевые наркотики и стал агрессивным, что привело к ссоре между ними.

В итоге от многочисленных травм пострадавшая умерла на месте. В ее крови не нашли ни алкоголя, ни наркотиков. Налетевший на женщину внедорожник Volvo ХС90 найти так и не удалось.

Свидетели долго скрывали правду, потому что Дихтярь запугал их. Злоумышленник также ухитрился запугать местную прокуратуру. Вскоре очевидцы рассказали правду о случившемся.

Некоторое время спустя суд признал его виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил два года ограничения свободы. Так как прошло семь лет, сроки давности преступления истекли.

Сестра погибшей намерена обжаловать переквалификацию дела и сам приговор в Областном суде. Сыну Светланы сейчас шестнадцать, а дочери девять. Дети до сих пор тяжело переживают трагедию. Сейчас они живут у родственников.