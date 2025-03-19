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Власть и политика

Управление охраны окружающей среды создают в Рязанской области

Анастасия Мериакри

В Рязанской области создают «Управление охраны окружающей среды». Соответствующее распоряжение правительства публикуют «Рязанские ведомости».

Учреждение будет реализовывать отдельные полномочия министерства природопользования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Также сотрудники управления будут исполнять на региональном уровне осуществлять полномочий РФ.

Предельная штатная численность работников учреждения — 48 человек.

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