Уполномоченный по правам ребёнка Евдокимова рассказала о поездке в Касимов

Уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Евдокимова рассказала о поездке в Касимов.

— В рамках встречи с заместителем главы администрации муниципального образования — городской округ город Касимов Татьяной Седовой обсудили наиболее актуальные вопросы защиты прав и законных интересов детей и семей с детьми, в том числе реализацию региональной концепции комплексной безопасности детей и социально значимых проектов в интересах детей, — написала Евдокимова ВКонтакте.

На совещании с представителями органов системы профилактики района обсудили реализацию проекта «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте от 0 до 4 лет», проблемы раннего выявления семейного неблагополучия, способы сохранения семьи и оказания комплексной помощи родителям, страдающим алкогольной, наркотической и прочими зависимостями, вопросы обеспечения безопасного летнего отдыха детей и трудовой занятости подростков в летний период.

— Обратила внимание представителей органов системы профилактики на активную работу с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, и четкое межведомственное взаимодействие. Результатом такой работы должна стать реальная помощь семье, ее реабилитация и сохранение для детей кровной семьи, — сообщила Анжелика Евдокимова.

Затем уполномоченный провела личный приём граждан. По её словам, большинству обратившихся жителей Касимова требовались разъяснения по вопросам выплаты алиментов на содержание детей, механизма реализации льгот и мер социальной поддержки многодетным семьям, соблюдения жилищных прав несовершеннолетних.

— Всем заявителям даны необходимые правовые консультации. Ситуации, требующие более детального изучения, взяты на контроль, — сообщила Евдокимова.

Также уполномоченный лично посетила дом, в котором проживает заявительница. Мама ребенка-инвалида просила о содействии в установке пандуса в подъезде многоквартирного дома.

— Отсутствие доступной среды затрудняет посещение медицинских и социально значимых объектов. В целях защиты прав ребенка обратилась к главе города Касимова. Совместно с первым заместителем главы администрации города Александром Копневым на месте оценили условия и технические возможности оборудования пандусом входной группы и лестничных маршей подъезда. Ситуация остается на контроле, — написала детский омбудсмен.