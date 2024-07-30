Уполномоченный по правам ребёнка Евдокимова рассказала о поездке в Касимов

Уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области Анжелика Евдокимова рассказала о поездке в Касимов.
На совещании с представителями органов системы профилактики района обсудили реализацию проекта «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте от 0 до 4 лет», проблемы раннего выявления семейного неблагополучия, способы сохранения семьи и оказания комплексной помощи родителям, страдающим алкогольной, наркотической и прочими зависимостями, вопросы обеспечения безопасного летнего отдыха детей и трудовой занятости подростков в летний период.
Затем уполномоченный провела личный приём граждан. По её словам, большинству обратившихся жителей Касимова требовались разъяснения по вопросам выплаты алиментов на содержание детей, механизма реализации льгот и мер социальной поддержки многодетным семьям, соблюдения жилищных прав несовершеннолетних.
Также уполномоченный лично посетила дом, в котором проживает заявительница. Мама ребенка-инвалида просила о содействии в установке пандуса в подъезде многоквартирного дома.