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Пятница, 24 июня, 2022

Упавший в Рязани самолёт Ил-76 летел не из Оренбургской области – МЧС

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Упавший в Рязани самолёт Ил-76 летел не из Оренбургской области – МЧС

Упавший на Михайловском шоссе в Рязани 24 июня самолёт Ил-76 летел не из Оренбургской области. Такие сведения РИА Новости обнародовали в пресс-службе МЧС.

Ранее информацию о трагедии представили в Минобороны РФ. В сообщении было сказано, что случилась жёсткая посадка, полёт был тренировочный, борт – без груза. Из-за соприкосновения с землёй самолёт разрушился.

Telegram-каналы при этом информировали, что борт направлялся из Оренбурга в Белгород, в Рязани совершил дозаправку.

Откуда именно летел самолёт, сообщат дополнительно в оперативном сообщении.

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