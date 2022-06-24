Упавший в Рязани самолёт Ил-76 летел не из Оренбургской области – МЧС

Упавший на Михайловском шоссе в Рязани 24 июня самолёт Ил-76 летел не из Оренбургской области. Такие сведения РИА Новости обнародовали в пресс-службе МЧС.

Ранее информацию о трагедии представили в Минобороны РФ. В сообщении было сказано, что случилась жёсткая посадка, полёт был тренировочный, борт – без груза. Из-за соприкосновения с землёй самолёт разрушился.

Telegram-каналы при этом информировали, что борт направлялся из Оренбурга в Белгород, в Рязани совершил дозаправку.

Откуда именно летел самолёт, сообщат дополнительно в оперативном сообщении.