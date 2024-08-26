Универсальные эксперты: сотрудники рязанского РЦК подтвердили свою высокую квалификацию

В августе состоялась оценка знаний и результатов стажировки сотрудников региональных центров компетенций из различных регионов страны, в число которых вошла Рязанская область. Оценка знаний проводила комиссия Федерального центра компетенций в рамках национального проекта «Производительность труда».

Использовалось несколько способов: структурированное интервью, оценка знаний и навыков наставником, обсуждение результатов стажировки на основании дневника стажировки. Цель мероприятия ― определить готовность сотрудников РЦК Агентства развития бизнеса к проведению самостоятельных проектов по оптимизации производственных потоков на предприятиях.

Сотрудники рязанского РЦК успешно прошли проверку знаний и получили рекомендацию от комиссии на самостоятельную реализацию проектов.

«До работы в РЦК я работала на предприятии и входила в состав рабочей группы по оптимизации потоков. С бережливым производством была знакома, но на «вы». После этого начался трудный, но интересный путь изучения и реализации мероприятий нацпроекта «Производительность труда» на предприятиях уже в составе РЦК. После девяти месяцев стажировки я подтвердила свою готовность вести проект самостоятельно. Было очень приятно пообщаться с коллегами из Федерального центра компетенций, которые дали свою экспертную оценку. В процессе было много дискуссий, разборов гипотетических ситуаций, рекомендаций, чему уделить особое внимание для того, чтобы углубить свои знания. Спасибо коллегам за плодотворную работу», ― поделилась впечатлениями Анна Шахова.

Отметим, национальный проект «Производительность труда» реализуется в Рязанской области с 2018 года. Сегодня в числе его участников 98 компаний. Оператором нацпроекта в регионе является Региональный центр компетенций Агентства развития бизнеса.