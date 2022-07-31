Уникальный 120-тонный станок для «Роскосмоса» изготовили в Рязанской области.

Тяжёлый токарный обрабатывающий центр выпущен станкостроительным заводом «Саста» в г. Сасово. Заказчик — госкорпорация «Роскосмос», – сообщает минэкономразвития Рязанской области.

Проект впервые представили главе кабинета министров Михаилу Мишустину на выставке «Металлообработка» год назад. Тяжёлый станок СА1800 полностью изготовлен из отечественных комплектующих, в том числе система управления. Разработали комплекс в собственном конструкторском бюро завода «Саста». Длина оборудования составляет 25 метров, а масса — 120 тонн. Диаметр обрабатываемой заготовки – до 1,8 метров.

Такие станки используются для обработки заготовок из труднообрабатываемых материалов, к примеру титана, а также крупногабаритных или длинномерных заготовок. В России подобные тяжёлые станки никто не производит, а в мире их изготавливают всего несколько заводов.

Аналогичное оборудование меньшего типоразмера завод «Саста» поставил одному из предприятий Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Об этом говорится на сайте правительства Рязанской области.