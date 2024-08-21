Умерла заслуженный учитель РФ Татьяна Сущинская

В Рязани 19 августа не стало заслуженного учителя РФ Татьяны Сергеевны Сущинской. Об этом сообщает управление образования и молодежной политики администрации города Рязани.

Татьяна Сущинская 46 лет работала учителем русского языка и литературы. Она была победителем областных этапов конкурсов «Учитель года» в 1992 и 1994 годах, лауреатом всероссийского конкурса «Учитель года – 1992», носила звания отличник народного образования и заслуженный учитель школы РФ.

На своих уроках Татьяна Сущинская использовала технологию театрализованных уроков литературы и интеграцию уроков литературы с психологией. Это было ее педагогическим изобретением.