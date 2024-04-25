Четверг, 25 апреля, 2024

Умерла студентка, впавшая в кому после сдачи норм ГТО

Автор: 7info

Опубликовано

вакцинация
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

В Санкт-Петербурге скончалась 20-летняя студентка университета промтехдизайна, впавшая в кому после сдачи норм ГТО. Об этом сообщает Mash на Мойке.

Девушка родилась в Малой Вишере Новгородской области, с детства занималась спортом. После переезда в Питер вместе с сокурсницами спасла четырёх собак из горящего частного дома.

В день 20-летия Софья сдавала нормы ГТО. По словам её брата, результаты были отличными. Из спортзала она отправилась в раздевалку и потеряла сознание.

У девушки произошло кровоизлияние в мозг — случилась остановка сердца, но её смогли реанимировать. В течение недели врачи боролись за жизнь спортсменки, но сердце пациентки не выдержало.

Накануне медики констатировали смерть. Сейчас близкие студентки выражают свои соболезнования на её странице в соцсетях.

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