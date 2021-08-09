Умерла известная комедийная актриса Татьяна Жукова-Киртбая

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Земная жизнь комедийной актрисы Татьяны Жуковой-Киртбаи оборвалась на 81 году.

Информацию подтвердили в театре «Содружество актеров Таганки», в котором служила актриса.

Она сыграла в эпизоде оскароносной картины «Москва слезам не верит». В СССР участвовала в съёмках легендарной передачи «Кабачок 13 стульев».

Современному зрителю актриса запомнилась по комедийным образам ироничных бабушек, которые она создавала в ситкомах.

«Моя прекрасная няня», «Папины дочки», «Воронины», «Отель Элеон» не проходили без участия искромётной и веселой старушки, воплощённой на экране Татьяной Жукова-Киртбаи.

Театральный мир скорбит по поводу случившийся утраты.

— На счету Татьяны Ивановны роли в более чем сорока фильмах. Для нашего коллектива Татьяна Ивановна была настоящей хранительницей профессиональных традиций и наставником для молодых коллег, — сообщила пресс-служба театра.