Умерла известная комедийная актриса Татьяна Жукова-Киртбая

Земная жизнь комедийной актрисы Татьяны Жуковой-Киртбаи оборвалась на 81 году.
Информацию подтвердили в театре «Содружество актеров Таганки», в котором служила актриса.
Она сыграла в эпизоде оскароносной картины «Москва слезам не верит». В СССР участвовала в съёмках легендарной передачи «Кабачок 13 стульев».
Современному зрителю актриса запомнилась по комедийным образам ироничных бабушек, которые она создавала в ситкомах.
«Моя прекрасная няня», «Папины дочки», «Воронины», «Отель Элеон» не проходили без участия искромётной и веселой старушки, воплощённой на экране Татьяной Жукова-Киртбаи.
Театральный мир скорбит по поводу случившийся утраты.
— На счету Татьяны Ивановны роли в более чем сорока фильмах. Для нашего коллектива Татьяна Ивановна была настоящей хранительницей профессиональных традиций и наставником для молодых коллег, — сообщила пресс-служба театра.